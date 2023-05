Olta Gixhari shfaqet krah Dorit për herë të parë, çifti i kapur për dore takon dhe Luizin

Një “After Party” është zhvilluar gjatë mbrëmjes së djeshme për të gjithë ish-banorët e “Big Brother VIP”, produksionin dhe opinionistët, ku kanë festuar dhe kënduar me njëri-tjetrin. Natë e cila përkoi dhe me ditëlindjen e Arbana Osmanit dhe Eduart Grishajt.

E ndërsa të gjithë janë shfaqur në festë me familjarët apo partnerët e tyre, ish-banorja që tërhoqi vëmendjen me daljen e saj ishte Olta Gixhari e cila u shfaq për herë të parë në publik së bashku me partnerin e saj Dorin. Aktorja ka preferuar ta mbajë gjithmonë larg syrit të publikut identitetin e partnerit të saj, mirëpo gjatë qëndrimit të saj në shtëpi Dori u kthye gjithashtu në një ndër emrat më të komentuar në rrjet. Videoja e cila po bën xhiron e rrjetit tregon aktoren duke ecur dorë për dore me partnerin e saj gjatë festës.

Ndërsa disa pamje të tjera kanë treguar se çifti janë takuar gjithashtu dhe me Luizin.