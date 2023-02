Olta Gixhari habit me deklaratën e saj: "Unë nuk fitoj BBV!"

Që nga data e nisjes dhe deri më tani polemikat që krijohen nga banorët e “BBV” kanë transmetuar emocione të forta, ku secili banor me historitë dhe personalitetin e tij, është kthyer në protagonist të përditshmërisë sonë, duke na tërhequr edhe me raportet që krijojnë me njëri-tjetrin, por edhe me konfliktet që mbizotërojnë brenda në shtëpi.

Ajo është shtëpia më e famshme në Shqipëri dhe padyshim që ngjarjet e krijuara në shtëpinë e Big Brother Vip Albania janë në qendër të vëmendjes.

Banorët e BBV2 po përfliten kudo në rrjet, dhe janë kthyer në protagonistët e përditshmërisë sonë, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë e tyre apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri-tjetrin.

Loja po bëhet çdo ditë edhe më e fortë, ndaj banorët e “BBV” kanë nisur me strategji dhe llogari në nominimet e tyre.

Mirëpo, një nga banoret që në dukje është nga më të aftat kur bëhet fjalë për strategji, Olta Gixhari, ka treguar se nuk beson te vetja që do të arrijë ta fitojë lojën e BBV.

Unë nuk fitoj asnjëherë, asnjë lojë. Ndërkohë jam futur në një garë, një njeri që nuk fiton kurrë. Nuk fitoj unë e di shumë mirë. E dija që kur u futa. E ndjej.