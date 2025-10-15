“Olta Gixhani ‘sulmon’ Kiara Titon LIVE në emisionin ‘Ma puth Luizin’

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 20:08
Sezoni i gjashtë i programit “Goca dhe Gra” në Top Channel ka filluar mbrëmjen e djeshme me disa ndryshime interesante. Një nga risitë kryesore është se debatet dhe diskutimet në panelin e zonjave do të transmetohen live gjatë gjithë sezonit. Pjesëmarrësit e rinj, Rudina Dembacaj, Ema Andrea, Rozana Radi, Sherina Spahiu dhe Ori Nebijaj do të udhëheqin programin, duke ofruar një freski dhe energji të re.

Gjatë episodit të parë, Kiara Tito ishte e ftuar dhe përballë disa pyetjeve të vështira dhe momenteve të sikletshme. Një telefonatë nga Olta Gixhari ndihmoi në rivendosjen e tensioneve të kaluara mes tyre, duke qenë se gjatë edicionit të dytë të “Big Brother VIP” ato ishin mësuar si ‘armike’ për shkak të Luizit, një tjetër banor.

Olta e përshëndeti Kiarën me një koment humoristik, duke i kërkuar që t’i përshëndeste edhe Luizin. Kiara reagoi me humor ndaj këtij komenti, duke theksuar se tensionet mes saj dhe Olta-s duket se i kanë kaluar.

Edhe pse pas realizimit të filmit “Në Kuadër të Dashurisë”, shumë mendojnë se Kiara dhe Olta kishin arritur një marrëveshje paqeje, situata e tyre mbetet e tensionuar.

Aktualisht, Luizi dhe Olta nuk komunikojnë më, duke ndihmuar kështu në ruajtjen e intrigës dhe interesit të publikut ndaj marrëdhënies së tyre.

