Olta batuta me Luizin: Me paratë e Bigut do shkoj me pushime në Kubë

Olta Gixhari ka deklaruar se do te shkoje ne Kube me pushime me parate e cmimit te BBA Vip.

Kete deklarate ajo e beri ne forme batute gjate nje diskutimi me Luizin.

Dënimi i “Vëllait të Madh” për katër banorët, bëri bashkë në një vend, Oltën dhe Luizin, të cilët gjatë gjithë ditës kanë folur me ironi me njëri-tjetrin.

Olta shpesh herë gjatë ditës, e ka cilësuar Luizin si frikacak, kjo pasi ai shprehu dëshirën për të dalë jashtë, për të mos i lënë hapësire Bledit që të futet në lojë.

Sipas Oltës, kjo dëshirë e Luizit shpreh dobësi. Kjo e fundit I tha Luizit se ajo është më burrneshë dhe më besnike se ai.

Luizi nuk e kundërshtoi fare, por aprovonte çdo gjë që thonte Olta.

Kjo e fundit, i tha Luizit se kur ai do arrijë të kuptojë lojën e saj, ajo do jetë në Cuba me pushime, duke shijuar paratë e çmimit të madh.

Izolimi nuk e pengoi Kristin të bënte stërvitjen e tij të përditshme. Në kushte rrethanore, ai edhe sot nuk e la mënjanë aktivitetin fizik.