Meriton Mjekiqi e quan Julian Dedën fansin e tij: Capital T e kam shok, o lojtari më i dobët

Debatet mes Julian Dedës dhe Meriton Mjekiqit kanë nisur edhe mëngjesin e sotëm. Moderatori është zgjuar duke i thënë aktorit ‘o fansi im’.

E teksa Meritoni vazhdonte e i thoshte ashtu, Juli i kthehet ‘vazhdo se e kape Prime sot’.

Nga ana tjetër, Mjekiqi e quan Dedën ‘lojtar të dobët’ dhe Juli nuk i kthen aspak përgjigje.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pjesë nga debati:

Meritoni: O fansi im

Juli: Hajde pas meje hajde

Meritoni: Mirëmëngjesi o fansi im. Me Capital T që e kam shok

Juli: Mos i përmend shokët me marrë vota

Meritoni: O fansi im. Është kënaqësi me pas fansa si ti. Mirëmëngjes, shikoni si ma ndreq ditën. O fansi im. A do me ta dhënë një kafe o fans? A do kafe, a do ujë të ftohtë o fansi im?

Juli: Vazhdo, vazhdo se e kape Prime sot

Meritoni: Voto Julin numër 10 sepse është i jashtëzakonshëm. O lojtari më i dobët. O ça kënaqësie me u zgjuar me fansat, privilegj për mua të kem fansat para vetes.