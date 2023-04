Nxehet shoqja e Luizit, nxjerr blof Kiarën dhe plas skandalin: Donte ti mbyllte faqen

Shoqja e Luizit nxjerr blof Kiarën dhe plas skandalin: Donte ti mbyllte Instagramin Luizit.

Marrëdhënia e çiftit Kiara-Luiz prej ditësh ka ndezur reagimet në rrjet, kjo pas hyres për herë të dytë të mdoeratores brenda shtëpisë VIP.

Mesa duket sjellja e re e Kiarës, nuk i ka pëlqyer aspak edhe mikeshës së Luzit.

Pak më parë Jurgena, ka postuar një nga bisedat që ajo vetë ka pasur me Kiarën.

Aty vajzat flisnin miqësisht por pas asaj kafeje të pirë, gjakrat janë nxehur, ku edh eka ekspozuar sjelljen e Kiarës kudnrejt Luizit.

Vazhdojmë të surprizohemi nga kampi “Luiz-Kiara” ku të përfshirë janë brenda dhe jashtë.

Çfarë ndodhi tani?

E mbani mend Jurgenën e famshme të Instagramit të Luizit?

Sigurisht që po!

Epo u rikthye në skenë dhe kësaj here fton në tango Kiara Titon të cilën e ka nxjerrë zbuluar në mes të internetit duke zbuluar bisedën që ka bërë me të.

Ka qënë Kiara ajo që i shkruan e para dhe biseda është kjo:

K:Gena si je çfarë bën?

G:Çkemi Kiara,mirë po ti?

K:Mirë edhe unë.Do doja të pija një kafe me ty.

G:Po sigurisht,ku dhe kur do takohemi?

K:Takohemi nesër në x vend ora 3?

G:Do hysh prap të shtunën?

K:Po Gena

G:Ke folur me Lorin ose Arbanën?Apo akoma jo

K:Po kam folur dhe të shtunën do firmos një kontratë zemër për pagesën që do më bëjnë.

G:Më bën çudi që duan të nxjerrin Oltën,e ka diçka këtu.Mos po kurdisin ndonjë gjë për ti prishur Luizit lojën aty brenda

K:Se di nuk mundem të jap më shumë informacione.Dhe Efi do marrë pjesë sërisht në BB,do futet të shtunën se kam folur.

G:Epo mirë shpresoj të bëhet më e mira dhe qëndroj pranë Luizit mos le produksionin për ta mposhtur.