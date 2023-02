“Nuk të flas me gojë...”, ndizet debati me Luizin, Kiara ia "plas" në sy: Vazhdo rrugëtimin tënd

Kiara Tito dhe Luiz Ejlli kanë pasur disa zënka të vogla ditën e djeshme.

Pasi mbaroi festa e ditëlindjes së moderatores, ata shkuan te dhoma e gjumit ku po bisedonin, e pranishme ishte edhe Efi Dhedhes.

Në një moment këngëtari i njohur shprehet se është shprehur se shtëpia ka rënë në qetësi dhe duhet të ketë ndonjë debat.

Duket se kjo gjë nuk i ka pëlqyer Kiarës, e cila i thotë se nuk duhet të bëjnë debate me fyerje. Madje ajo i ka thënë se nëse vijon me fyerjet, ajo nuk do t’i flasë me gojë.

Këtë ia përmendi Luizi teksa po diskutonin në dhomën e gjumit.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Po fyeve thotë kjo nuk të flas më me gojë, e s’ke ma punë me mua

Kiara: Ça është kjo fyerje tani, se u bëmë gazi i botës o Luiz, aman

Luizi: Kush fyeu?

Kiara: Nuk po them se fyeve, po ça po thua se nuk po të kuptoj

Luizi: Pikërisht se nuk kupton më flet mua

Kiara: A the se nuk rrimë kështu në qetësi? Duhet me fye, ça the parë?

Luizi: Duhet me e bërë tjetrin me nerva, më thuaj ti mua, isha duke të bërë pyetje

Kiara: Gjej një mënyrë të kulturuar si ta bësh tjetrin me nerva

Luizi: Si? Ma thuaj ti mua

Kiara: Pse duhet të fyesh?

Luizi: Si?

Kiara: Atë e di ti, nuk jam në trurin tënd

Luizi: Po të pyes ty. Ti ke ardhur në Big Brother me ndenjur, me ngrënë e me fjet?

Kiara: Jo Luiz, as të fyej e të ziem nuk kam ardhur

Luizi: Harroje fyerjen

Kiara: Atëherë ti që di të ziesh e të fyesh, vazhdo bëj rrugëtimin tënd