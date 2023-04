"Nuk më plas trapi mua"/ Luizi dhe Efi përplasen sërish: Ta djeg këtë kalë me gjithë ty brenda...

Gjatë spektaklit të së shtunës Efi Dhedhes pati një përplasje të fortë me Kiara Titon dhe Luiz Ejllin.

Ky debat vijoi edhe pas përfundimit të prime-t, ku këngëtari paralajmëroi Efin që ta mendojë mirë nëse do që ta vazhdojë këtë diskutim.

Luizi madje fut në bisedën e tyre edhe Ronaldo Sharkën, të cilin e pyet se si u afrua ai me të dhe Efin. Ronaldo tha se shoqëria mes tyre ka nisur pikërisht prej Kiarës

Pjesë nga debati:

Luizi: Ti do me fol me ‘nuk më plas trapi’ siç ishe duke folur

Efi: Jo nuk flas dot ashtu

Luizi: Nuk ishe duke thënë ti ‘s’më plas trapi’?

Efi: Po mund edhe ta kem thënë

Luizi: Kështu do me fol?

Efi: Ça problemi ka këtu? Ça deshe me treguar?

Luizi: Meqenëse po thua ‘nuk flas si dua unë’

Efi: Ça problemi ke o Luiz? Për aq kohë sa nuk di gjë, pse më drejtohesh mua në atë lloj mënyre?

Luizi: Ti do me fol me shprehje ‘s’më plas trapi fare’ që e the para gjysmë ore?

Efi: Kur e kam thënë këtë?

Luizi: E dimë shumë mirë

Efi: Po aty e kam thënë

Luizi: Kështu do me fol?

Efi: Jo. Nuk mund të flas me gjëra nga jashtë me ju të dy, në këtë aspekt e kisha

Luizi: Unë nuk kam qenë jashtë

Efi: Po pra nuk e kam me ty, unë po flas me Kiarën dhe Ronaldon. E unë po them që nuk mund të flasim ne të tre ashtu siç dua unë, që të marr edhe gjërat nga jashtë.

Luizi: Nuk e di çfarë keni lënë jashtë dhe as më intereson, për mua kapuni për flokësh, puthuni, është e juaja jashtë. Kur të dal unë jashtë, e di unë ça bëj jashtë.

Efi: E pse doje të më nxirrje keq ti?

Luizi: Nëse do me i hy kësaj situate mendoje mirë se unë nuk kam qejf me dalë sikur po i dal zot Kiarës

Efi: Po ashtu po del

Luizi: Fare, s’më intereson. Për mua të dalë të shtunën

Efi: Pse po më drejtohesh mua kështu?

Luizi: Ama atë që ndjej unë dhe që di unë, nuk e mbaj brenda jo me qenë ti apo Kiara, por me qenë kush me qenë

Efi: Po ça di ti?

Luizi: Prandaj po të them mendoje mirë nëse do me e vazhduar me pasur këtë situatë si kalë troje tënden. Unë ta djeg këtë kalë me gjithë ty brenda, e di shumë mirë.

Efi: Dëgjo pak o Luiz, unë sot jam ndjerë shumë, shumë, shumë keq

Luizi: Jo më keq se unë

Efi: Jo më keq se ti?

Luizi: Jo

Efi: E di si jam ndjerë unë sot? E ke marrë parasysh veten dikur se si je ndjerë, kështu jam ndjerë unë sot

Luizi: E ke gabim

Efi: Nuk pata njerëzit që unë i konsideroja miq.