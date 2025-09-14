“Nuk ishte më burri im, njësoj sikur të zgjoheshe me një tjetër”, rrëfimi i ndjerë i bashkëshortes së Bruce Willis: Kur mjeku na tha diagnozën…
Emma Heming Willis ka ndarë me sinqeritet sfidat e saj si bashkëshorte e aktorit të njohur Bruce Willis, i cili ka marrë diagnozën e “demencës frontotemporale” dhe “afazisë progresive primare”. Në një intervistë, ajo përshkruan ndjenjën e humbjes dhe befasisë që përjetoi kur kuptoi se burri i saj nuk ishte më ai që dikur njihte. Emma tregon se si shpesh ndjente se po humbiste lidhjen me Bruce, derisa një diagnozë e qartë i dha një emër mungesës së tij të qëndrueshmërisë dhe komunikimit.
Pas diagnozës në nëntor 2022, Heming Willis e bëri të njohur atë publikisht në shkurt 2023, duke bashkuar tërë familjen për të mbështetur Bruce, me të cilin ajo ka dy vajza. Ajo përshkruan përvojën e kujdesit ndaj tij si të qetë, por me sfida të mëdha emocionale.
Ajo ka filluar të angazhohet si aktiviste për të rritur ndërgjegjësimin për demencën, duke shkruar një libër mbi përvojat dhe përpjekjet e saj. Në libër ajo ofron këshilla për kujdestarët, përfshirë si të flasin me fëmijët dhe si të kujdesen për veten. Rreth tij, Heming Willis, tani e quan veten “partnere kujdesi”, duke përshkruar relacionin e tyre si një lloj dashurie të thellë dhe të qetë.
Ajo flet për mënyrën si ajo ndihmon vajzat e saj të përshtaten me sëmundjen e babait të tyre, dhe si familia e ndihmon njëra-tjetrën përmes këtyre momenteve të vështira. Bruce, ndërsa është i prekur nga sëmundja, vazhdon të krijojë një lidhje përmes gjuhës së trupit dhe momentet e vogla të lumturisë që ndajnë se bashku.
Në fund, Emma shpreh mirënjohje për dashurinë e pakushtëzuar që ndjen për Bruce’n dhe thotë se pavarësisht vështirësive, ajo e ndien se çfarë e bënte të veçantë atë, prandaj ka përqafuar një marrëdhënie më të thellë dhe më të ndjeshme me të.