“Nuk iki pa fjetur një natë me Albano Bogdon”, habit konkurrenti i "Ferma Vip": Më sfidoi me...

Ish-modeli Valer Kolnikaj ka treguar se do ta ftojë Albano Bogdo për të fjetur një natë së bashku.

E teksa aktori e ka sfiduar atë me një puthje, konkurrenti i “Fermavip” tha se do ia kthejë shumëfish Albanos duke e sfiduar me shumë gjëra gjatë natës që do kalojnë së bashku.

“Po atë sfidë që më ka hapur ai unë do ja kthej shumëfish. Nuk e di sa kohë do kem, por pa e ftuar për një natë me fjetur me të as ska shanse. Meqë ai më ka sfiduar për një puthje unë do e sfidoj për më shumë në këtë dhomë”– tha Valeri.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Pse nuk e ftove?” e pyeti këngëtarja Elsa Lila

“ Mbeti për të respektuar ty, se ti je femër duhet të jemi të sjellshëm”– u shpreh modeli.