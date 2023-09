Nuk i ndahet "Top Channel", ky është emisioni ku mund ta shohim Kiara Titon këtë sezon

Pas përfundimit të “Kepit të VIP-ave”, po përflitej se Kiara Tito do të merrte moderimin e “Për’puthen” në “Top Channel”.

U fol gjatë lart e poshtë, teksa përmendej emri i saj apo i Efit.

Megjithatë, moderimin e “Për’puthen” e mori Megi Pojani, ndërsa Kiarën do ta shohim në një tjetër emision.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Kryefjala” shkruan se ajo do të bëhet pjesë e “Dancing With the Stars”, por jo si konkurrente!

Këtë vit programi i kërcimit do të ketë edhe një program të përditshëm në formë forumi, ku thuhet se prezantuese e tij do të jetë Kiara Tito.

Gjithsesi ende nuk është konfirmuar.