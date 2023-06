Nuk i mjafton Antonela dhe Sara, Atdheu shihet pranë Anës (Foto)

Atdheu dhe eksperiencat e tij në “Përputhen” duket se po kalojnë pa u komentuar. Nisi një takim me Anën e parë, që shkoi shumë mirë, por ajo u largua. Pastaj një afrimitet të tillë e pamë edhe me Sarën, por edhe me të përfundoi se patën shumë debate. Por, u rikthyen sërish para ca ditësh, ku kishin një takim shumë intim. Gjithashtu, ai po njihet edhe me Antonelën, takimet dhe marrëdhënia me të cilën, janë më të nxehta dhe shihet një përfshirje nga ana e të dyve.

Por duket se është rikthyer në skenë edhe Ana. tThuhet se Atdheu do të jetë pjesë e këngës së parë të Anës, e cila pritet ti futet muzikës njëlloj si Melisa, e cila mbrëmë publikoi këngën e dytë të saj.

Kënga e Anës pritet të jetë me videoklip dhe do të publikohet avën e ardhshme më 7 maj dhe do të titullohet ‘My Baby’.