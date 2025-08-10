LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Nuk i dha vendin e parkimit Laertit”/ Valbona reagon pas fjalëve të Rozanës: Prapë ti moj?!

Lajmifundit / 10 Gusht 2025, 13:13
Showbiz

“Nuk i dha vendin e parkimit Laertit”/ Valbona reagon pas

Gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit e saj, Rozana Radi iu përgjigj të gjitha pyetjeve që kishin lidhje me ish-banorët e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 4”. 

Kur u pyet nëse flet me Valbona Mhillin, këngëtarja e dashur për publikun u përgjigj duke qeshur: “Flas vetëm në dimër kur i ikën zëri”.

Një tjetër më pas e pyeti se cfarë po ndodh mes Valbonës dhe Laert Vasilit dhe Rozana sërish u përgjigj duke qeshur, e duke kujtuar një ‘premtim’ që Valbona i ka bërë Laertit. .Lidhur me këtë ka reaguar Valbona përmes një postimi në “Instastory”.

Ajo ka ripostuar videon e Rozanës dhe krahas saj shkruan:  “Ah, Rozana paska marrë detyrën e postierës së parkingut tani!”. 

Më pas gazetarja shkruan me humor dhe duke etiketuar Rozanën: “Prapë ti moooj”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion