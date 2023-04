“Nuk i bie dot gomarit, i bie samarit”/ Kiara për Efin: Nervat e Luizit m’i nxjerr mua

Kiara është ndjerë shumë e ofenduar nga distancimi i Efit dhe nga shprehja që ajo i tha “Ti njëherë më rri larg”.

Duke biseduar me Jorin, Kiara tha se është lënduar nga debati që pati me Efin, pasi e ka konsideruar mike. Ajo ngriti pyetjen se çfarë të keqe i ka bërë Efit që ajo thotë se e do larg.

Sipas saj, kur thua për dikë që dëshiron të të qëndrojë larg, nënkupton që ai person paraqet rrezik të madh për ty.

Kiara shtoi se Efi “nuk ka çfarë i bën gomarit dhe i bie samarit”. Ajo i tha Jorit se Efi nuk kapet dot me Luizin dhe nervat që ka me të, ia nxjerr asaj.