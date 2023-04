Nuk është Luizi, ja kush duhet ta fitojë “BBV2” sipas Olta Gixharit!

Ajo është shtëpia më e famshme në Shqipëri dhe padyshim që ngjarjet e krijuara në shtëpinë e Big Brother Vip Albania janë në qendër të vëmendjes. Banorët e BBV2 po përfliten kudo në rrjet, dhe janë kthyer në protagonistët e përditshmërisë sonë.

Mbrëmjen e djeshme është larguar nga shtëpia e “BBV2” Olta Gixhari. Edhe pse ishte një largim mjaft i papritur për të gjithë publikun dhe banorët e tjerë, ky ishte një vendim i marrë vetë nga Olta, e cila nuk mund ta duronte dot më distancën me djalin e saj, Amarin.

Pas largimit të saj Olta është intervistuar nga Megi Pojani për Fan Club BBV2, moderatorja e ka ngacmuar atë duke e pyetur nëse do të bëjë tifo për Luizin tani që është jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri.

Olta: Kurrë. Seriozisht? Nuk do mbaj qëndrim. Dua ta fitojë një femër, dua ta fitojë Dea Mishel.

Mes shumë të tjerave e ka pyetur nëse do t’i kalojnë pushimet me Luizin dhe Kiarën dhe Olta është përgjigjur. Olta gjithashtu është shprehur se çfarë do t’i thotë pas shumë vitesh djalit të saj, kur të rritet dhe t’i flasë për këtë eksperiencë.