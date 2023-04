Luizi i jep fund lidhjes? Del video e këngëtarit në dhomën e rrëfimit: Kiara nuk është në planet e mia

Një deklaratë e Luizit në dhomën e rëfimit është duke bërë xhiron e rrjetit. Me mikrofonin ndezur, banori dëgjohet teksa thotë se lidhjes më Kiarën i ka ardhur fundi dhe se loja është më e rëndësishme për të se vet banorja.

Teksa e dëgjon këtë deklaratë, ok të gjithë mendojmë se Luizi dëshiron t’i japë fund marrëdhënies së tij me Kiarën, por jo çdo gjë është ashtu si duket pasi këngëtari është duke i përgatitur një reng moderatores për t’i bërë më pas një suprizë të madhe.

Lart e poshtë po thuhet që Luizi po përgatitet t’i propozojë vajzës që i vodhi zemrën që me shikimin e parë për martesë, mirëpo si fillim dëshiron që “t’i ngrijë njëher gjakun”.

“Do ishte hsumë mirë iskur Kiara ta kuptonte që, ose ta pranonte që i ka ardhur fundit tani edhe s….Kjo lidhje nuk ec më. Ndodhi këtu, ishte e bukur sa zgjati, si me thën edhe le të mbyllet këtu. Çdo gjë e ka një fillim dhe e ka një fund.

Do kemi kujtime të bukura, por unë jam kam lojën shumë më të rëndësishme, për momentin dhe për hir të vëretës nuk e shoh Kiarën në planet e mia për të ardhmen besoj se me aq sa e kemi respektuar njëri tjetrin uroj me shpirt të më kuptojë. Pse jo të mbesim edhe shokë, ndoshta jashtë. Nuk e kam për qëllim ti bëj ndonëj gjë të keqe veccse të kaloj mirë me të”, dëgjohet të thotë Luizi.