Nuk e prisnim kaq shpejt, Arbana Osmani thyen premtimin që i dha ndjekësve

Pak ditë më parë Arbana bëri një premtim publik. Teksa postonte vazhdimisht fotot me ushqime të shijshme premtoi se së shpejti do niste palestrën. "Mos më flisni me gojë nëse nuk e rifilloj palestrën nesër", shkruante ajo teksa një ditë më pas nisi ushtrimet për tu rikthyer në formë.

Megjithatë moderatorja e ka thyer premtimin dhe mbrëmë teksa ndodhej duke shijuar ushqimet në një restorant, ka shkruar: "Iku palestra".