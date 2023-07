‘Nuk e merrni me mend se çfarë do bëhet’! Luizi paralajmëron fansat me postimin e fundit

Fituesi i edicionit të dytë të “Big Brother VIP”, Luiz Ejlli, kur ishte brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, këndonte shpesh këngët e reperit të njohur, Getoar Selimi.

Ky i fundit postonte herë pas here në “Instastory” videot e Luizit teksa këndonte këngët e tij.

Ndërkohë në një nga koncertet e tij të shumta, Ejlli zbuloi se Getoartin ‘e ka adhuruar gjithmonë’, duke shtuar se do kishin edhe një bashkëpunim bashkë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

E mesa duket ky moment erdhi. Luizi ka publikuar një ditë më parë në “Instastory” një fotografi ku shfaqet së bashku me reperin e dashur për publikun.

“Nuk e merrni me mend se ça do bëhet…”, ka shkruar ai bashkëngjitur me imazhin në fjalë.

E sigurisht që fansat janë duke pritur me padurim bashkëpunimin e tyre, i cili pritet që të jetë një hit.