“Nuk e kuptojmë se si ke arrit deri në këtë pikë”, Dea sulmon Nitën për të mbrojt Kristin

Pas lojës nga Frontera Medical Spa, një debat i ashpër u zhvillua mes Kristit dhe Nitën, pasi kjo e fundit nuk gjeti asnjë përgjigje të saktë, për pasojë nuk fitoi asnjë shumë monetare për ta shpenzuar në qendrën estetike.

Në debatin mes tyre u përfshinë dhe banorët e tjerë, të cilët e cilësuan Kristin si kalama. Kristi i tha Nitës se ai e ndihmoi atë, madje ia tha tre herë përgjigjen. Efi i tha Kristit se ai do vetëm veten e vet dhe askënd tjetër në shtëpi.

“Më nxjerr vetëm mua keq”, Luizi ia thotë në sy Kristit: Zhaku po të mban nën sqetull se të ka shok

Teksa Efi po diskutonte me Kristin, Qetsori u shpreh se ende nuk e kupton se si ai arriti deri në këtë pikë të lojës.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ky i fundit u shpreh se Kristi nuk do të ndihmoi askënd, ndërsa Efi për të ulur gjakrat, i tha Nitës se ajo do i japë zarfin e saj, që të bëjë trajtime te Frontera Medical Spa.

Kristi i tha Nitës se është shumë e shëmtuar fakti që ajo po kërkon ndihmë për këtë çështje, ndërsa ajo tha i Kristit se sa më shumë flet, aq më keq del.

Ndërsa Dea i doli në mbrojtje Kristit me argumentin se nuk e ofendoi dhe as nuk e vrau Nitën, që të bënte atë lloj reagimi.

Sipas saj, ishte vetëm një lojë dhe nuk kishte përse situata të shkonte kështu. Dea u shpreh se situata po teprohet shumë dhe se nuk mund të thuhen disa fjalë, vetëm për një lojë.

Qetsori u shpreh se do thuhen fjalët dhe se edhe Dea ka thënë gjëra që nuk duhen për Luizin.

Nita debatoi me Deamishel, pasi kjo e fundit mbështeti Kristin lidhur me debatin që ai pati me Nitën.

Kjo e fundit nuk ishte aspak dakord me këtë, ndërkohë sipas Efit sjellja e Deas është mëse normale, duke qenë se ajo ka një raport shumë të mirë me Kristin dhe me të drejtë e mbron.

Nita i tha Deas se ajo dhe Kristi po bëjnë lojë brenda në shtëpi. Kjo e fundit e cilësoi Nitën si “opinioniste” që nuk ka jetuar kurrë në shtëpi dhe se vetë është shkëputur komplet nga loja dhe kritikon të tjerët.