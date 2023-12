“Nuk e dinim a ishte gjallë, apo jo babi”, Juliana kujton mes lotësh luftën në Kosovë

Ish-miss Kosova dhe Diaspora, Juliana Nura foli sot në emisionin “S’e Luan Topi” në lidhje me eliminimin nga “Dancing With the Stars” por edhe për jetën e saj personale.

Juliana ndau në studio kujtime nga fëmijëria e saj, ku nuk munguan as lotët.

Juliana foli për momentet e vështira që ka kaluar gjatë luftës në Kosovë. Ajo tha se ishte vetëm 8 vjeçe kur filloi lufta dhe se në atë periudhë u desh që babai i saj të kthehej në Kosovë për të luftuar, ndërsa Juliana me pjesën tjetër të familjes mbetën në Finlandë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Unë isha vetëm tetë vjeçe kur lufta e Kosovës filloi dhe ajo na demoralizoi shumë si familje sepse unë rrjedh nga një qytezë si Drenica që njihet tashmë që ka ndryshuar historinë e Kosovës dhe troje të tjera. Familja ime ka dhënë shumë për këtë luftë. Babi im u kthye në Kosovë për të luftuar, ndërsa ne mbetëm në Finlandë“, tha Juliana.

Ajo tregoi agoninë e madhe dhe merkaun për babanë që e kishte në luftë.

“Në atë kohë rrija përpara televizorit për të parë çfarë po ndodh në Kosovë. Nuk e dinim a ishte gjallë, apo jo babai”, tha mes lotësh Juliana.

Ajo tha se lufta e Kosovës e ka lënë me trauma.

“Ankthi i një fëmije që priste për një telefonatë të hidhur, ajo është një traumë që me kalimin e viteve bëhet i madh. E ke si një ndjesi përbrenda që do të shpërthesh, por nuk mundesh. Kur mua më duhet të flas për fëmijërinë më kujton gjithmonë luftën e Kosovës, fatkeqësisht. Nuk është aspak e lehtë të flasësh për këtë gjë dhe kam vendosur të mos flas për këtë”, u shpreh Juliana.

Ndër të tjera ajo tha se në atë kohë familja e saj në Finlandë merrte mesazhe nga Kosova, të cilat shpesh herë ishin të gabuara. Juliana solli shembullin me familjarët e nënës së saj që jetonin në Prekaz.

“Kemi marrë shumë shpesh mesazhet e gabuara dhe demoralizoheshim shumë. Mamaja ime vjen nga Prekazi legjendar dhe kemi marrë lajme që u masakrua gjyshi, u masakruan pastaj familjarët e mamit dhe më pas familjarët e babait”, tha ish-miss Kosova dhe Diaspora.

Në atë kohë rrija përpara televizorit për të parë çfarë po ndodh në Kosovë.

Ndërkaq Juliana theksli se lufta në Kosovë është pjesë e familjeve të shqiptarëve të Kosovës dhe është një gjë që nuk kalon.

“Është një dhimbje që të kujton se sa shumë kemi vuajtur për këto tradita, për gjuhën e bukur shqiptare”, tha Juliana.