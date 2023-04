Noizy harron sherrin me Cllevion, ja surpriza që ka përgatitur për fansat

Noizy dhe Cllevio kanë disa ditë që janë në qendër të mediave për konfliktin mes tyre. Ishte Noizy ai i cili kishte ngritur padi kundrejt Cllevios pasi që i njëjti ka kërcënuar atë dhe babain e reperit nga TikTok-u.

Mirëpo, me anë të një shkrimi të gjatë në rrjetet sociale, Noizy tregoi se ka tërhequr padinë. Pas këtyre lajmeve, duket se Noizy do të përqëndrohet te muzika dhe tek surprizat për fansat.

Raportohet se Noizt do të sjellë koncertin “Alpha Shoë” në Zvicër. Ky koncert pritet të mbahet në muajin qershor dhe do të performojnë edhe shumë yje të tjerë të njohur të muzikës.

Me siguri pjesë e saj do jetë edhe Loredana, e cila jeton në Zvicër e me të cilën ka bashkëpunime.