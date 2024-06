“Njeri me zemër dhe kulturë të pasur”/ Arjan Konomi kërkon lirimin e Cllevio-s: Më mungon miku im

Cllevio Serbiano mund të jetë i burgosuri më i ndjekur në territorin e Shqipërisë. Ai ndodhet ende në qeli pasi theu masën e sigurisë “Arrest shtëpie”.

#freecllevio është një ndër hashtag-et që po përdoret më së shumti, pasi shumë personazhe VIP kanë kërkuar lirimin e reperit Cllevio.

Së fundmi, edhe Arjan Konomi ka publikuar një video në “Instagram”, ku ai dhe Cllevio shihen mjaft të qeshur me njëri tjetrin gjatë një videoje live që kanë bërë më herët.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Jo vetëm kaq por ata qeshnin me batutat e njëri tjetrit. Opinionisti i njohur shkruan se i mungon shumë miku i tij si dhe diskutimet që bënin së bashku për historinë, filmat etj.

Më tej, Arjani uron që të shihet shumë shpejt me Cllevion.

Postimi i Arjan Konomit në “Instagram”:

“@cllevio_ganggo na mungon miku im! Te qeshurat tona me gjithe shpirt, humori dhe diskutimiet mbi historine, filmat, mbi Marta Goebblesin dhe Anna Bolenen.

E mbi te gjitha Natali Portman.

Shpresoj te te shoh sa me shpejt! Zoti te ndihmote ty dhe shpirtin tend te paster e te vertete! Perfundofte sa me shpejt kalvari yt o njeri me zemer, mendje dhe kulturë të pasur!”, shkruan ai në postimin e tij.