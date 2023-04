“Një vit pa të puthur”, ish-burri i Rudina Dembacajt ndan foton me të bijën: Kur të rritesh do të sqaroj gjërat

Ish-bashkëshorti i aktores Rudina Dembacaj, Aleksandër Varfaj, së fundmi ka rrëfyer se nuk ka asnjë kontakt me vajzën e tyre të mitur, Viktorian që prej një viti.

Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Instagram, Aleksandëri ka treguar se vajza e tij jeton me të ëmën dhe familjen e saj të re dhe se që prej një viti nuk e ka takuar atë. Kjo nuk është hera e parë që ai poston foto me vajzën e tij, ku duhet se janë foto të vjetra.

“Një vit pa të puthur. Do të rritesh e do të sqaroj gjëra që nuk ia uroj askujt. Më ka marrë malli”, ka shkruar ish-bashkëshorti i Rudinës në Instagram krahas një fotoje me të bijën.

Nuk ka informacion nëse Rudina nuk e lejon Aleksandrin që të takojë vajzën e tyre, por kohët e fundit kanë dalë fjalë se kjo mund të jetë e vërtetë.