Një studio e tërë u ‘shkri’ duke qeshur, çfarë bëri Jori që çmimi i madh u rrit me 9 mijë euro?

Jori Delli u vendos mbrëmjen e djeshme përballë një loje. Modelja kishte në dorë që të rriste çmimin e madh, i cili për momentin ishte 62 mijë e 400 euro.

Nga ana tjetër, Elvis Pupa dukej që të luante rolin e motivuesit.

Me sytë mbyllur, Jori duhet të gjente se çfarë produkti do i binte në kokë dhe nëse e gjente përgjigjen e saktë, në çmimin e madh do rriteshin 1000 mijë euro.

Bukuroshja arriti që t’i gjente të gjitha produktet dhe për pasojë, çmimi u rrit me 9 mijë euro. Në total, banorët kanë në dispozicion, 71 mijë e 400 euro.