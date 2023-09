Edicioni i ri i ‘Grande Fratello’ ka startuar më 11 shtator.

Në spektaklin e djeshëm brenda shtëpisë më të famshme në Itali u futën edhe disa konkurrentë të rinj!

Pjesë e këtij ‘reality show’ të famshëm në Itali është edhe një shqiptare me emrin Heidi Baci dhe si e tillë është prezantuar edhe për publikun që do e ndjekë dhe do e votojë për të qëndruar ose jo në shtëpinë më të famshme.