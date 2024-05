Një shikim i Mbappe të "ndryshon jetën", shikoni çfarë i ndodhi kamerieres bukuroshe

Kylian Mbappe ka qenë disa ditë më parë me pushime me miqtë e tij, pasi nuk u grumbullua nga Luis Enrike për ndeshjen e fundit të kampionatit. Ndaj sulmuesi francez ka menduar që të kalojë këtë periudhë me familjarët dhe miqtë e tij.

Por një video e pushimeve të tij bëri xhiron e rrjetit, pasi tregon Mbappe të mahnitur pas një bukurosheje që po kalonte para tij duke mbajtur një flamur francez në një lokal në Kanë.

Mbappe fillimisht nuk e vuri re, pasi po bisedonte me Dembele, pro menjëherë më pas mimika e fytyrës la të kuptonte se sulmuesi francez u shtang nga bukuria e vajzës që kishte përpara.

Sakaq, fansat e shumtë në rrjetet sociale kanë qenë të shpejtë ta identifikojnë atë, teksa tashmë ajo ka marrë popullaritet të madh. Duket se Mbappe nuk ka pasur faj që është mahnitur.