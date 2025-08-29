"Një përqafim sa e gjithë bota"/ Olta Gixhari tregon frikën që ka për djemtë e saj
Ish-banorja e ‘Big Brother VIP Albania’ Olta Gixhari, është tashmë nënë e dy djemve dhe shpesh ndan momente të veçanta me ta në rrjetet sociale.
Në një postim të fundit, ajo ka rrëfyer se e ka pothuajse të pamundur të qëndrojë larg fëmijëve për më shumë se tre ditë, nga frika se mos ata kanë nevojë për të. Përmes fjalëve të saj të ndjera, Olta thekson se familja i jep paqe dhe lumturi që nuk mund ta zëvendësojë asgjë tjetër, shkruan “Kosovarja”.
“Lumturinë dhe qetësinë që më jep familja ime nuk ma jep asgjë tjetër në këtë botë. Instagrami shpesh i ngatërron punët, krijon një perceptim të rremë që bazohet vetëm në disa sekonda, në një moment.
Por e vërteta, thelbi, ajo që ka vërtet rëndësi, është nxitimi për të takuar fëmijët e tu, mendimet dhe dëshirat që ke çdo ditë për ta, ëndrrat për t’i parë të rriten e të bëhen të mëdhenj.
Frika se mos nuk je aty kur ata kanë nevojë për ty… kjo është të jetosh. Një përqafim sa e gjithë bota”, është shprehur ajo.