Një muaj para dasmës, Arbana Osmani fiksohet me veshjen e primet të Big Brother Vip

Ka shumë personazhe (edhe në botë) që nuk e kanë kompleks të ripërsërisin veshjet e tyre në evente ose kudo ata qofshin.Kate Middletone është një prej personazheve që riciklon veshjet e saj dhe që çdo herë komentohet për mirë nga kuratorët e modës.

Të njëjtën gjë ka bërë dhe prezantuesja Arbana Osmani.

Një prej fustaneve që ja kemi parë të veshur gjatë një prime të Big Brother, ka zgjedhur ta veshë atë edhe në përditshmëri. Moderatorja ndodhet në Itali dhe siç ua kemi bërë me dije në fund të qershorit do të kurorëzojë në martesë dashurinë e saj me Eduart Grishaj.