Një mal me para! Ja sa do t’i kushtojë Cristiano Ronaldos ndarja nga Georgina Rodriguez

Ylli portugez, Christiano Ronaldo, i cili ditët e fundit ka shfaqur sjellje agresive në ndeshjet që ka luajtur, duket se lidhen me atë që po i ndodh me jetën e tij private. Është pohuar se Cristiano Ronaldo, i cili u transferua në Al Nassr nga skuadrat e Arabisë Saudite, është në prag të ndarjes nga Georgina Rodriguez, me të cilën është në një lidhje prej shumë vitesh.

Fillimisht ishte gazeta gjermane “Bild” që shkruante se, çifti i famshëm kishte probleme të mëdha në marrëdhënien e tyre në lajmet e bazuara në mediat spanjolle. U tha se Ronaldo ishte lodhur nga sjellja e të dashurës së tij dhe për këtë arsye lidhja e tyre hyri në një krizë, nga e cila nuk po del dot.

Në lajmet e fundit thuhet se ylli portugez është shqetësuar nga pazaret e vazhdueshme e tepër të kushtueshme nga Georgina dhe kjo e ka thelluar më tej problemin mes tyre.

“Georgina e kalon gjithmonë ditën në qendra tregtare. Ajo shpenzon, shpenzon dhe shpenzon, nuk bën asgjë tjetër”, është shprehur në një intervistë televizive disa kohë më parë Ronaldo.

Por, sa do t’i kushtojë Ronaldos nga pasuria e tij marramendëse një ndarje e mundshme nga Georgina?

Nëse ndodh ndarja, Cristiano Ronaldo mund t’i paguajë Georgina Rodriguez 350 milionë euro. Këto para korrespondojnë me 35 për qind të pasurisë së Ronaldos. Rodriguez, e cila duket se ka sakrifikuar shumë për të mbajtur lidhjen e saj me Ronaldon, duke përfshirë edhe faktin se ajo e ka ndjekur portugezin kudo ku ka shkuar.

Së fundmi edhe në Arabinë Saudite, vend, që “bëri një vesh shurdh e një sy qorr” kur erdhi puna te bashkëjetesa mes tyre, duke shkelur kështu rregullat e vendit.

Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez kanë një vajzë, Bella, e cila lindi vitin e kaluar, si dhe një vajzë 5-vjeçare, Alana.

Përveç kësaj, Ronaldo ka një djalë 12-vjeçar të quajtur Cristiano Jr., i cili ka lindur para lidhjes së tij me Rodriguez, dhe binjakët 5-vjeçarë Eva dhe Mateo, të cilët kanë lindur nga një nënë surrogate.

Por, Ronaldos nuk po i shkojnë gjërat mirë as te Al-Nassr

Al-Nassr pas transferimit të Cristiano Ronaldos është eliminuar nga Kupa e Kampionëve të Arabisë Saudite, Superkupa e Arabisë Saudite, Kupa e Mbretit Saudit, Superkupa e Riadit. Por, çfarë është më e keqja, është fakti se Ronaldo tanimë nuk shihet më si një lider në Ligën Saudite.

Sipas lajmeve të raportuara nga ESPN, edhe Cristiano Ronaldo rrezikon të dëbohet nga Arabia Saudite për një gjest të turpshëm në kundërpërgjigje ndaj tifozëve pas ndeshjes së Al Hilal. Avokati saudit Nouf bin Ahmed ngriti një kallëzim penal kundër Ronaldos.

Futbollisti portugez ka tërhequr vëmendjen me qëndrimin e tij agresiv dhe nervoz në fushën e blertë së fundmi. Ai është filmuar duke kapur për fyti kundërshtarin e tij dhe e rrëzoi për tokë në ndeshjen me top në ajër në ndeshjen kundër Al Hilal.

Përveç kësaj, në ndeshjen e javës së 23-të të Ligës Pro të Arabisë Saudite, tërhoqi vëmendjen debati i ashpër i Ronaldos me futbollistin kundërshtar dhe klubin në fund të ndeshjes.

E të gjitha këto sjellje të tij agresive duket se e kanë gjenezën në problemet familjare dhe krizën në çift që po kalon së fundmi Christiano Ronaldo.