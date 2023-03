Një GoFundMe në emër të Luizit, Einxhel Shkira reagon me cinizëm: Dua një vilë

Luiz Ejlli është kthyer në një fenomen në Shqipëri dhe gjërat kanë arritur deri aty sa është krijuar një GoFundMe në emër të tij, që njerëzit të kontribuojnë me para për banorin e “BBVA”.

Llogarinë e ka hapur Sokol Tahiri, kunati i Luizit, i cili e ka postuar linkun në Instastory. “Përshëndetje të gjithëve! Pas kërkesave të shumta dashamirëse nga të gjithë fansat e Luizit, kemi hapur këtë GoFundMe për Luizin, që menaxhohet nga familjarët e tij”, duke bashkëngjitur edhe linkun e donacioneve.

Duke qenë se GoFundMe përdoret për çështje bamirësie për fatkeqësi/tragjedi të ndryshme, zakonisht për të mbledhur para në raste emergjente, sigurisht, ky vendim për të krijuar një llogari të tillë, nuk është pritur edhe aq mirë.

Të shumtë ishin ata që e komentuan veprimin si të pahijshëm, për shkak të qëllimit që vetë GoFundMe ka.

Të tjerë e kanë quajtur si “mashtrim”, pasi sipas tyre, Luizi nuk ka asnjë dijeni për llogarinë e krijuar.

Ndërsa një pakicë e komentuesve e kanë justifikuar hapjen e llogarisë me pretendimin që “gjithë Shqipëria po bën lekë në kurrizin e Luizit”.

Mes shumë reagimesh, ishte edhe ai i Einxhel Shkirës, ish-banore e edicionit të parë të “BBVA”, e cila zgjodhi të bënte këtë postim në Tëitter:

“Po mendoj të hap një GoFund për veten time, tek e fundit pse jo. Mendoja se hapej vetëm për hall e fatkeqësi, por paska edhe për qejf. Thjesht një vilë dua, gjëra të vogla”, shkroi moderatorja.

Më tej, vazhdoi:

“S’e kuptoj me ju o njerëz! Pse dikush tjetër mund të ketë GoFund dhe unë jo? Ça problemi keni me faktin që dua edhe unë të më dhurojnë lekë që të realizoj një ëndërr timen? Nejse, meqë s’ju pëlqen kështu, po i them Aurorës pra të ma hapë”.