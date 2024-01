Një gazetare dhe një astrologe, dy konkurentet e reja të “Big Brother VIP 3”

Dy konkrentë të tjerë kanë hyrë në shtëpinë e Vëllait të Madh.

Konkurentja e dytë është gazetarja Ilnisa Agolli. Në klipin e saj prezantues, Ilnisa u përlot teksa përmendi vajzën e saj, Anaisin.

“E vetmja gjë që mund të më prekë është Anaisi. Është vajza ime e cila i thash që do më shohësh 24 orë në televizor dhe kështu që jemi afër, por fakti që nuk do ta shoh më tremb dhe më dhemb”, tha ajo.

Vetëm pak minuta më vonë, në shtëpinë e “Big Brother VIP 3” hyri edhe astrologia Meri Shehu.

Ajo u shpreh entuziaste për sfidën që e pret në këtë reality shoë.

“Ky është viti i binjakëve, mua më mungonte Big Brother në kuptimin që doja ta shijoja, e kam parë shumicën e prezantuesve, spektaklit, tashmë dua të shijoj nga brenda këtë eksperiencë kaq të bukur dhe që ndiqet nga të gjithë shqiptarët kudo që janë. Si fillim do të njoh karakteret dhe do të përpiqem t’i analizoj me shenjat. Gaforret kapin ganxhat, binjakët kanë sharmin, binjakët shkojnë mirë me ujorin”, tha Meri.