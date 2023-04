Nita dhe Qetsori humbën finalen e BBV, ja çfarë thanë pas eliminimit nga shtëpia

Pasi Krist Aliaj u votua me shumicë votash nga publiku për të qenë finalisti i katërt i “Big Brother VIP 2”, Nita Latifi dhe Qetsor Ferrunaj lanë automatikisht shtëpinë më të famshme në shqipëri.

Nita dhe Qetsori folën në studio për eksperiencën e tyre pas daljes nga shtëpia e “Big Brother VIP 2”. Këngëtarja u shpreh se ndihet shumë e lumtur për eksperiencën e saj dhe e lumtur që po sheh njerëzit e saj të dashur tani.

Nga ana tjetër, Qetsori u shpreh se ndihet i lumtur që arriti deri në këtë pikë të lojës dhe se erdhi deri në gjysmëfinale.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Zhaklin Lekatari tha se Qetsori dhe Nita nuk bënë asgjë gabim dhe se ata kanë luajtur në mënyrë të drejtë, duke krijuar edhe ngjarje në mënyrë shumë të kulturuar brenda në shtëpi.

Opinionistja shtoi se rrugëtimi i tyre do jetë shumë i suksesshëm tani. Arbër u shpreh se Qetsori ka qenë pak i paqëndrueshëm me disa banorë në shtëpi, duke nisur me Oltën e deri te Luizi.

Hajdari shtoi se Nita ka qenë me fat, për faktin që ka qenë vajzë shumë e respektuar brenda në shtëpi. Nita tha se ka qenë aktive gjithë kohën dhe se ka patur situata të ndryshme në shtëpi.

Arbër: Po mirë çfarë ke bërë në shtëpi?

Nita: Jam gjendur në situata të vështira dhe kam gjetur forcën brenda vetes për të vazhduar përpara. Kam bërë gjithmonë atë që kam dashur. Kam qenë e vërtetë në çdo situatë.