Nita dhe Diola 'thikë pa shpine' Luizit, përdorin pikën e tij të dobët

Luiz Ejlli i ka krijuar vetes shumë “armiq” brenda shtëpisë së “Big Brother Vip”, në termat e lojës. Kjo për faktin e lojës që ai vetë po bën, provokimet dhe faktit se është një lojtar i fortë aty brenda.

Luizi e ka vërtetuar që është një njeri shumë i duruar dhe nuk bie pre e provokimeve, por ka treguar gjithashtu se ka një pikë të dobët: Kiara Titon. Nisur nga kjo, dy banoret e “BBV”, Nita Latifi dhe Diola Dosti, duket se kanë nisur të “thurin plane” për të goditur Luizin me pikën e tij më të dobët, Kiarën.

Në një bisedë në orët e vona, dy banoret shihen duke pëshpëritur, teksa Nita shprehet: “E ke parasysh kur do ta prekësh dikë në pikë të dobët? Bashkimi bën fuqinë”

Mbetet për t’u parë se sa do të realizohen planet e tyre.

Kujtojmë se mendimi i Luizit për Diolën dhe Nitën, ku tha se marrin frymë kot në shtëpi, ndezi debat mes tij dhe vajzave. Por jo vetëm kaq, pasi Diola Dosti ka shpërthyer ndaj tij, duke i thënë se me fjalinë “merr frymë kot” ka prekur fëmijët e saj.

“Vajzat e mia atë natë kanë qenë duke e parë atë natë me të atin dhe partneren e tij, që mund të jenë edhe duke fërkuar barkun nga një fjalë e thënë nga ti. E kjo nuk është e lehtë, kështu që ti duhet të mendohesh mirë Luiz para se të flasësh. Se nuk doja të ta thoja, aq më pak në këtë gjendje të ngarkuar, se bëmë edhe pemën e jetës. E po ta them shumë sinqerisht, ti ke prekur fëmijët e mi. E mua kjo gjë më prek shumë, e di pse më prek Luiz? Sepse ti je ai që ke thënë se kam një motër me 3 kalamaj. Dakord? Dhe ato vajza që e dinë shumë mirë jetën time, e ti thotë dikush ato fjalë, aq më pak ti që kam luftuar për ju të dy, të dalë e të thotë merr frymë kot. Dhe kur ta dëgjosh pemën e jetës sime do e kuptosh se nuk marr frymë kot. Unë nuk jam vetëm këtu, hajde sqaroi vajzat e mia në çfarë kuptimi e ke thënë ti. Ajo është gjëja më e ulët që ti ke bërë. Ti më ke fyer duke më thënë që merr frymë kot”– tha Diola e revoltuar.

Ndërsa Luizi i sqaroi përsëri deklaratën e tij, duke u shprehur se gjithçka ka qenë për lojën e saj dhe po për jetën e saj personale.