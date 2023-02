Nga miqësia me Luizin deri tek marrëdhënia me Kiarën/ Tea Trifoni i thotë të gjitha

Tea Trifoni e ftuar në Shqipëria Live, tregoi se miqësi të vërtetë me Luizin ka ndjerë një sens miqësor kundrejt tij.

Ai pastaj ishte shumë i fokusuar në lojë dhe për këtë bravo I qoftë. Me Kejvinën jam afruar shumë me Deamishelin, me Ronaldon kam bërë biseda plot me të gjithë personat që kam pasur kontakte.

Moderatori: Po me Kiarën si ka mundësi që nuk ndërtove një urë komunikimi?

Tea Triifoni: Unë jam përpjekur, I kam qëndruar afër Kiarës sidomos atë incidentin që i ndodhi.

Moderatori: Këtë e thua ti apo e pranon dhe ajo.

Tea Trifoni: Patjetër dhe ajo e pranon.

Të gjithë besoj e kanë parë që unë kam qëndruar me orë të tëra kur ka qenë ajo e shtrirë, por unë dhe Kiara kemi shumë perceptime të ndryshme mbi situatat dhe gjërat.

Është pak e vështirë të bëjmë një bisedë që të na eci të vazhdojë dhe të na rrjedhë. Në disa moentge ngec biseda me të llogjikojmë ndryshe.

Moderatorja: Pikërisht kjo mardhënie që ngec shtonte më shumë dyshime në mardhënie me Luizin se zakonisht mardhënia ngec kur pëlqen të njëjtin cun.

Tea Trifoni: Nuk e kam me personalitetin e saj, ne I logjikojmë gjërat shumë ndryshe duke qenë se gjërat I shikojmë ndryshe, I perceptojmë ndryshe nuk bisedojmë dot njësoj.

Moderatorja: Ka ndonjë gjë për të cilën je bërë peng?

Tea Trifoni: Më ka ngel peng që nuk dola pa asnjë surprizë..

Moderatorja: Po të erdhi motra..

Tea Trifoni: Po e di por kur dalin banorët marrin një surprizë dicka, mua asgjë.

Tea foli dhe pas natës kur u eleminua në një program për lojën, marrëdhënien me banorët dhe ndjesitë gjatë qëndrimit në “Big Brother VIP”.

Si ndihesh pas daljes nga shtëpia?

Më duket sikur jam mbushur me ajër, sikur kam marrë frymë dhe jam kënaqur.

Ndihesh keq që mbaroi eksperienca?

Jo, nuk ndihem keq sepse për aq sa zgjati e kam shijuar. Ishte një nga eksperiencat më të veçanta që besoj se do të përjetoj ndonjëherë.

Nuk besoj se do i përjetoj së afërmi emocione aq të forta dhe aq intense në një kohë aq të shkurtër.

E ke bërë një analizë se çfarë të penalizoi? Do të doje të kishe bërë diçka ndryshe?

Unë mund të hamendësoj shumë gjëra se çfarë më ka penalizuar apo çfarë mund të mos i ketë pëlqyer publikut, por akoma nuk e kam ndezur celularin. Nuk kam lexuar akoma asgjë.

Kam dashur të mësoj vetëm çfarë ka ndodhur në jetën e familjes sime dhe të miqve të mi.