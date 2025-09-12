"Nga 5 embrionë, 3 ishin djem dhe 2 vajza"/ Emina Cunmulaj rrëfen për shtatzëninë e tretë
Modelja dhe sipërmarrësja e njohur shqiptare, Emina Cunmulaj, ka ndarë një rrëfim të sinqertë mbi ardhjen në jetë të djalit të saj të tretë, duke zbuluar se shtatzënia e tij nuk ishte e zakonshme, por e realizuar përmes procesit IVF (fertilizimi in vitro).
Emina tha se nuk kishte pasur probleme shëndetësore për të sjellë në jetë dy vajzat e saj, por për fëmijën e tretë kishte një dëshirë të veçantë: të ishte djalë. Ajo pranoi se edhe bashkëshorti i saj ndante të njëjtin mendim, megjithëse në fillim kishte hezituar.
“E ndjeva që edhe e treta do të ishte vajzë dhe i thashë burrit të bëjmë IVF për të zgjedhur gjininë. Ai në fillim tha se nuk e di… por një natë vendosi: do ta provojmë. Ia lamë në dorë Zotit. Nëse ishte e shkruar, do të ndodhte,” – tregoi Emina.
Ajo rrëfeu se IVF nuk ishte një rrugëtim i lehtë. Procesi i gjilpërave dhe i trajtimeve e bëri atë të ndihej nervoze dhe e lodhur shpirtërisht. Megjithatë, rezultati ishte i suksesshëm: nga 5 embrionët e krijuar, 3 ishin djem dhe 2 vajza, por vetëm një doli i shëndetshëm, djali i tyre i shumëdëshiruar.
“Ka qenë shumë e vështirë, por ia dolëm. Dhe sot kemi djalin tonë,” përfundoi ajo.
