"Nga 5 embrionë, 3 ishin djem dhe 2 vajza"/ Emina Cunmulaj rrëfen për shtatzëninë e tretë

Lajmifundit / 12 Shtator 2025, 11:58
Showbiz

"Nga 5 embrionë, 3 ishin djem dhe 2 vajza"/ Emina Cunmulaj

Modelja dhe sipërmarrësja e njohur shqiptare, Emina Cunmulaj, ka ndarë një rrëfim të sinqertë mbi ardhjen në jetë të djalit të saj të tretë, duke zbuluar se shtatzënia e tij nuk ishte e zakonshme, por e realizuar përmes procesit IVF (fertilizimi in vitro).

Emina tha se nuk kishte pasur probleme shëndetësore për të sjellë në jetë dy vajzat e saj, por për fëmijën e tretë kishte një dëshirë të veçantë: të ishte djalë. Ajo pranoi se edhe bashkëshorti i saj ndante të njëjtin mendim, megjithëse në fillim kishte hezituar.

“E ndjeva që edhe e treta do të ishte vajzë dhe i thashë burrit të bëjmë IVF për të zgjedhur gjininë. Ai në fillim tha se nuk e di… por një natë vendosi: do ta provojmë. Ia lamë në dorë Zotit. Nëse ishte e shkruar, do të ndodhte,” – tregoi Emina.

Ajo rrëfeu se IVF nuk ishte një rrugëtim i lehtë. Procesi i gjilpërave dhe i trajtimeve e bëri atë të ndihej nervoze dhe e lodhur shpirtërisht. Megjithatë, rezultati ishte i suksesshëm: nga 5 embrionët e krijuar, 3 ishin djem dhe 2 vajza, por vetëm një doli i shëndetshëm, djali i tyre i shumëdëshiruar.

“Ka qenë shumë e vështirë, por ia dolëm. Dhe sot kemi djalin tonë,” përfundoi ajo.

“Djali i tretë nuk ishte një shtatzëni normale. Djalin e kemi bërë përmes IVF. Unë nuk kam pasur probleme më parë, por e ndjeva se edhe e treta do të ishte vajzë. I thashë burrit të bënim IVF që të zgjidhnim gjininë. Në fillim ai ishte i pasigurt dhe më thoshte: ‘Nuk e di…’. Por unë doja djalë dhe edhe ai donte djalë. Një natë më tha: ‘Do ta provojmë’. Ia lamë në dorë Zotit – nëse ishte shkruar, do të ndodhte. IVF ka qenë shumë e vështirë, sidomos injeksionet, të cilat unë nuk i duroja dot. U bëra nervoze, por në fund fituam: nga 5 embrionë, 3 ishin djem dhe 2 vajza. Vetëm një doli i shëndetshëm dhe ai ishte djali ynë.”

