New York Post shkruan për divorcin e Princ Lekës dhe Elia Zaharisë: E parashikoi një fallxhore

Tre ditë më parë, Princ Leka II zyrtarizoi divorcin me Elia Zaharia (Zogu) pas 7 vitesh martesë. Lajmi bëri bujë në Shqipëri, por edhe në botë, ku ka marrë vëmendjen e mediave amerikane.

New York Post, por edhe disa media të tjera shkruajnë se ndarjen e Princit Leka me Elian është e ka parashikuar një fallxhore, Sally Morgan. Kur ajo e bëri të ditur këtë, të gjitha aluduan se bëhej fjalë për Harry-n dhe Meghan-in.

“Një fallxhore pretendoi se një çift mbretëror do të shkonte drejt divorcit në vitin 2024, sipas Neës International. Megjithatë nuk ishin Duka dhe Dukesha e Sussex, por Princi i Kurrorës së Shqipërisë”, thuhet në shkrim.

NJOFTIMI I DIVORCIT

Princ Leka, përmes një reagimi zyrtar me 15 janar njoftoi ndarjen nga Elia Zaharia, ndërsa bën me dije se kanë nisur dhe procedurat e nevojshme ligjore. Princ Leka tha se mirëqenia e vajzës së tyre do të mbetet në qendër të vëmendjes.