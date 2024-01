New York Post: Divorci mes Princ Lekës dhe Elia Zaharisë u parashikua nga një fallxhore!

Disa ditë më parë Elia Zaharia (Zogu) zyrtarizoi divorcin me Princ Leka II pas 7 vitesh martesë. Edhe vetë Princ Leka nëpërmjet një njoftimi zyrtar lajmëroi se ka nisur procedurat për divorcin.

Lajmi bëri bujë në Shqipëri, por edhe në botë, ku ka marrë vëmendjen e shumë mediave të huaja.

Një ndër to është dhe New York Post, e cila shkruan se ndarjen e Princit Leka me Elian e ka parashikuar një fallxhore, Sally Morgan.

Kur ajo e bëri të ditur këtë, të gjitha aluduan se bëhej fjalë për Harry-n dhe Meghan-in.

“Një fallxhore pretendoi se një çift mbretëror do të shkonte drejt divorcit në vitin 2024, sipas News International.

Megjithatë nuk ishin Duka dhe Dukesha e Sussex, por Princi i Kurorës së Shqipërisë”, thuhet në shkrim.

NJOFTIMI I DIVORCIT

Princ Leka, përmes një reagimi zyrtar me 15 janar njoftoi ndarjen nga Elia Zaharia, ndërsa bën me dije se kanë nisur dhe procedurat e nevojshme ligjore. Princ Leka tha se mirëqenia e vajzës së tyre do të mbetet në qendër të vëmendjes.

“Përshëndetje miq dhe dashamirës, Me anë të këtij postimi ju komunikoj zyrtarisht se LTM Princ Leka dhe Elia Zaharia kanë rënë dakord që martesës së tyre t’i jepet fund.

Duke qenë se martesa e ka humbur funksionin e saj, kane parë të udhës ta zgjidhin atë me pëlqim reciprok duke filluar procedurat e nevojshme ligjore.

Pavarësisht besimit tek instituti i familjes, LTM Princ Leka II beson se vlerat e respektit dhe mirëkuptimit reciprok do të përbëjnë bazën e marrëdhënies në vijimësinë e saj, që do të ketë si motiv rritjen dhe edukimin e LSM Princeshës Geraldinë!!!

Mirëqenia shpirtërore dhe fizike e vajzës, LSM Princeshë Geraldinës, do mbetet në qendër të vëmendjes së tyre, të përkushtuar për të siguruar një jetë të lumtur dhe të sigurt për Geraldinën.

LTM Princ Leka Il nuk do të bëjë deklarata apo komente të mëtejshme dhe kërkon që të respektohet e drejta për privatësi lidhur me këtë çështje.”