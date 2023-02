“Nëse ngacmon Kiarën do e zhgarravis”/ Luizi ia bën të qartë Bledi Manes

Futja e Bledi Manes ditën e djeshme në Big Brother Vip duket se ka filluar t’i trazojë që në momentet e para ujërat brenda shtëpisë.

Armaldo duket se e ka të sigurtë që Bledi Mane është futur vetëm e vetëm për të sulmuar Luizin.

Dhe për këtë Maestro e ka parlajmëruar këngëtarin.

“Ma beso mua, ai do arrijë deri aty sa të të provokojë me Kiarën. Do arrijë deri në ekstrem,” i tha Armaldo.

“Aty mos më preki ai se e zhgarravis për sytë e ballit,” u përgjigj Luizi në nerva.

“E po e zhgarravit ti, po ai të do,” iu kthyer Armaldo.

“Ja shihe, e di ai, ma merr mendja që e di, meqë më ka parë e ka studiuar nga jashtë, e di se ku janë limitet,” tha Luizi.

“Nuk do t’ia dijë ai,” u përgjigj Armaldo.

“Po leje se kanë qenë burra më të mirë,” tha Luizi.