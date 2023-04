“Nëse më pyet Arbana…”, Plas debati mes Efit dhe Nitës: Nuk është i bukur qëndrimi yt, më ke bërë të ndihem keq

Rihyrja e banorëve të vjetër në shtëpinë e BBV ka sjell vetëm debate. Sëfundmi Efi Dhedhes, si duket ka mbetur e zhgënjyer nga liderja e kësaj jave, Nita Latifi pasi qëndrimin e saj e sheh të lëkundur teksa të tjera gjëra thotë në Prime e të tjera gjatë javës.

Ajo ka thënë se Nita është përpjekur ta ulë në momentin që i’u dha mundësia.

Pjesë nga debati:

Efi: Po të më pyeste Arbana ça mendon për Nitën, të njëjtën gjë do them, nuk do ndryshojë asnjë fjalë, por ti e bëre.

Në momentin që unë shoh një njeri që tjetër bën, tjetër thotë kur i jepet mundësia për ta ulur dikë tjetër, unë ndihem shumë keq.

Nita: Nuk qëndrojnë raportet të njëjta si në shtëpi kur kalojmë kohë bashkë, si në prime. Në prime është tjetër gjë. Na shohin të gjithë, kemi qasje tjetër.

Efi: Pikërisht, nuk është e bukur kjo Nita, edhe këtu të shohin të gjithë, jo vetëm në prime.