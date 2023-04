“Nëse e merr vesh Luizi...”/ Çfarë do të thotë Efi për Dean: Në nerva e sipër...

Efi ka dhënë sqarime ditën e sotme në lidhje me përplasjen e fortë që pati gjatë prime-it të kaluar me Dean.

Ajo ka thënë se ajo di diçka, të cilën nëse e thotë, do acarojë marrëdhënien e Deas me Luizin.

Ajo tha se nëse këngëtarri e merr vesh do merret vetëm me të.

“Ka ca ditë që e dëgjoj të flasë me Krsitin për bullizim.

Kam qenë e ngarkuar, por kur e dëgjoj këtë nga Dea. Nuk e di dhe çfarë mund të them.

Është një gjë që këtu nuk e them dot, bëra gabim, në nerva e sipër.

Do them një gjë që ajo ka thënë brenda shtëpisë, e di vetëm ajo dhe Amos.

Unë nuk e kam parë kur kam qenë këtu, por kur dola dhe se di nëse duhet ta them. Nëse e merr vesh Luizi, do merret vetëm me të.”- tha Efi.