“Në sheshxhirimet është mrekulli”/ Rajmonda Bulku flet për rolin me Noizyn

Aktorja e njohur shqiptare Rajmonda Bulku ka folur për filmin më të fundit ku ajo po merr pjesë në xhirime, ku pjesë e kastit është dhe Noizy, Blerim Destani, Gëzim Rudi, Zamira Kita, Margent Caushi, etj.

Sa i përket marrëdhënies me Noizyn në sheshxhirime ajo u shpreh është i mrekullueshëm.

Ajo tregoi se kur ka shkuar në xhirime ka dëgjuar të gjithë këngët e Noizyt.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Po, për fat jam duke xhiruar. Është film shqiptar, por tërë produksioni është gjerman. Jam me Blerim Destanin dhe Noizy-n. Noizy është djali im. E kur kam shkuar në xhirime, kam hapur në ‘Google’ dhe kam dëgjuar tërë muzikën e Noizy-t. Dhe kur vajta i thashë ‘biri im të dëgjova, të njoha dhe të dua shumë’. Ai është shumë i mirë, djalë shumë i edukuar, në sheshxhirimet është një mrekulli, të dy, me gjithë Blerimin. Blerimin e kam pasur edhe herë tjetër djalë, në film, kështu që është e dyta. Pres të fillojë një serial “Nina” që këto ditë do të fillojë edhe ai, kështu që jam mirë”, tha Rajmonda Bulku.