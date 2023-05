Në pritje të ëmbël, fansat e pyesin nëse Barbana do t'i vë fëmijës emrin e vëllait të saj të ndjerë?

Barbana Dini këngëtarja nga Shkodra jeton tashmë në Amerikë me partnerin e saj ku do të bëhen së shpejti prindër.

Pas shumë kohësh këngëtarja ka vendosur të bëjë një “ask questions” me fansat dhe pyetja më e shpeshtë që i është bërë ka qenë në lidhje me vëllanë e saj të ndjerë Ergi Dinin, i cili humbi jetën vite më parë nga një aksident me motorr.

Fansat e kanë pyetur Barbanën nëse do ti vendos emrin e vëllait bebit që do të vijë së shpejti në jetë dhe ajo është përgjigjur se ende nuk e ka vendosur akoma një gjë të tillë.

Barbana ka thënë gjithashtu se këto ditë do të zbulojë edhe gjininë e tij.