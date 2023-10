Në një pritje të ëmbël, Elion Potarka habit fansat: Se kam gjetur vetë burrin

Aktorja Eliona Pitarka është shumë pranë ditëve që sjellë në jetë fëmijën e saj. Teksa shijon kohën e lirë, Elion kalon kohë në Instagram, duke bashkëbiseduar me ndjekësit dhe fansat e saj. Në një ask të nisur nga ajo, shumë pyetje lidhur me jetën private i kanë ardhur, mes tyre edhe historia për njohjen me bashkëshortin.

Ajo tregon se bashkëshortin ja ka prezantuar motra. “As burrin se gjeta dot vetë, ma ka prezantuar dhe njohur motra”, është shprehur Eliona.

Në lidhje me shtatëzaninë, Eliona ka treguar se ka shtuar 13 kilogramë, gjithashtu tregoi se në janar ka kaluar Covidin, ku sipas saj, ishte i lehtë, pas asnjë simptomë.