Në gjendje të rëndua, Beatrix Ramosaj kërkon ndihmën e ndjekësve/ Si e keni kaluar ju?!

Beatrix Ramosaj, e cila ishte pjesë e “Big Brodher Vip Albania”, duket se ende nuk ka marrë veten, pas daljes nga shtëpia e më e vëzhguar.

Në rrjetet sociale ajo është shfaqur duke iu këkruar ndihmë ndjekësve se si mund ta kalojë këtë periudhë.

Ky reagim i saj, vjen pas disa ditësh kur u shfaq duke qarë në një video, ku tregonte se shumë e kishin mallkuar dhe i ishin vënë kundër duke i krijuar një gjendje të vështirë psikologjike, pas lidhjes me aktorin Donald Veshaj.

"Hey miq virtal! Sot do të doja t’ju njihja pak më shumë! Përultësisht ju ftoj të ndani me mua historitë tuaja në përballje me bullimin dhe dhunën.

Si e keni tejkaluar? Çfarë ju ka ndihmuar?! Shpresoj që kështu mund të frymëzojmë dhe ndihmojmë njëri-tjetrin! Pres me padurim t’ju lexoj, jam e bindur se kam shumë për mësuar! E tuaja, Trixa!,”-shkruan ajo në Instagram.