Në ditëlindjen e të birit, Olta Gixhari publikon foton e parë familjare

Djali i Olta Gixharit, Amari ka festuar ditëlindjen e 3. Në këtë ditëlindje, aktorja ka publikuar portetin familjar dhe gjithashtu foton e parë të bashkëshortit të saj Dori, në profilin e saj në Instagram.





“Familja eshte pika ime me e rendesishme!

Faleminderit per urimet tuaja dhe ju uroj te jeni te lumtur me te dashurit tuaj

Me shume dashuri nga ne te tre ”, shkruan Olta.

Kujtojmë që aktorja Olta Gixhari para pjesëmarrjes në “Big Brother VIP” ka qenë shumë hermetike mbi jetën e saj personale.