Ndarja e shumeperfolur nga moderatorja, Alfio me pushime në Dubai, kush është bjondia që po shoqëron?

Lajmifundit / 18 Nëntor 2022, 12:26
Showbiz

Kuzhinieri i famshëm Alfio Rrotani ka vendosur që të “arratiset” drejt Dubait, pas bujës që shkaktoi në rrjet javën që lamë pas.

Shkak për këtë u bë ndarja e tij me moderatoren e njohur Fatma Methasani. Së fundmi, ai ka nosur pushimet dhe të gjithë janë kuriozë të dinë se kush po e shqoëron kuzhinierin.

Vetë Alfio ka ndarë në InstaStory bjonden të cilën e shoqëron, të cilën e quan shoqe.

Ndarja e shumeperfolur nga moderatorja, Alfio me pushime në Dubai, kush

Me një vizitë në profilin e saj, bjondja e cila nuk është shqiptare duket se e kalon pjesën më të madhe të kohës në Dubai.

