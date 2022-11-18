Ndarja e shumeperfolur nga moderatorja, Alfio me pushime në Dubai, kush është bjondia që po shoqëron?
Showbiz
Kuzhinieri i famshëm Alfio Rrotani ka vendosur që të “arratiset” drejt Dubait, pas bujës që shkaktoi në rrjet javën që lamë pas.
Shkak për këtë u bë ndarja e tij me moderatoren e njohur Fatma Methasani. Së fundmi, ai ka nosur pushimet dhe të gjithë janë kuriozë të dinë se kush po e shqoëron kuzhinierin.
Vetë Alfio ka ndarë në InstaStory bjonden të cilën e shoqëron, të cilën e quan shoqe.
Me një vizitë në profilin e saj, bjondja e cila nuk është shqiptare duket se e kalon pjesën më të madhe të kohës në Dubai.