Ndahet nga jeta në moshën 82-vjeçare këngëtari dhe basisti i grupit Moody Blues, John Lodge
Këngëtari dhe basisti i Moody Blues John Lodge, ka ndërruar jetë në moshën 82-vjeçare.
Lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të artistit është bërë i ditur nga familja e tij.
“Me trishtim të thellë njoftojmë se John Lodge, bashkëshorti ynë i dashur, baba, gjysh, vjehërr dhe vëlla, ndërroi jetë papritur dhe në mënyrë të paçpritur. Siç e dinë të gjithë ata që e kanë dashur, dashuria më e madhe e jetës së tij ishte bashkëshortja e tij Kirsten dhe familja, ndërsa kishte një pasion të madh për muzikën dhe besimin e tij”, thuhet në njoftim.
“John u nda nga jeta në paqe, me njerëzit e tij më të dashur pranë dhe duke dëgjuar muzikën e Everly Brothers dhe Buddy Holly. Do të na mungojnë përjetësisht dashuria e tij, buzëqeshja, mirësia dhe mbështetja e tij e palodhur. Zemrat tona janë të thyera, por do të ecim përpara të mbështjellë nga dashuria që na la. Siç thoshte gjithmonë në fund të çdo koncerti: ‘Faleminderit që ruani besimi”, shtojnë ata.
Kush ishte John Lodge?
John Lodge lindi në lagjen Erdington të Birminghamit dhe ndoqi shkollat Birches Green Junior, Central Grammar dhe më pas Birmingham College of Advanced Technology. Në vitin 1968 u martua me Kirsten dhe së bashku patën dy fëmijë. Kënga e Moody Blues, “Emily’s Song”, i është kushtuar vajzës së tyre.
Muzikanti britanik ishte një prej figurave kyçe në suksesin e grupit, duke kontribuar në disa prej këngëve më të njohura të tyre, si “Nights in White Satin”, “Question” dhe “Isn’t Life Strange”.