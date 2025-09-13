LEXO PA REKLAMA!

Ndahet nga jeta në moshën 57-vjeçare Ajet Avdullaj, njeriu i modës në Durrës

Lajmifundit / 13 Shtator 2025, 12:06
Showbiz

Ndahet nga jeta në moshën 57-vjeçare Ajet Avdullaj, njeriu i

Ka ndërruar jetë krejt papritur në moshën 57 vjeçare Ajet Avdullaj, njeriu i modës në Durrës.

Ajet Avdullaj ishte ndër të parët stilistë që ngritën pasarelat e para në vendin tonë dhe veshi hijshëm modelet dhe miset tona.

Ishte ai që qepi veshjet për sfilatë të Hygerta Sakos qëkurse ajo ishte gjimnaziste, stiloi për Valbona Çobon e të tjera mise.

Ateljeja e tij u vizitua nga politikanë të rangut të Fatos Nanos e të tjerë të cilët veshën kostumet e modeluara dhe qepur nga Ajeti. Gjithashtu biznesmenë të mëdhenj si Shefqet Kastrati u veshën nga duart e Ajet Avdullajt.

Ajeti ishte një novator i modës, një artist i vërtetë. Ai ishte jo vetëm një artist por edhe qytetar me virtyte të larta njerëzore.

Por krejt papritur një atak kardiak i mori jetën duke lënë në pikëllim familjen, shokët, miqtë si dhe botën e modelingut.

