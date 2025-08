Ndahet nga jeta këngëtarja legjendare pas një beteje të gjatë me sëmundjen

Bota e muzikës country është në zi pas ndarjes nga jeta të Jeannie Seely, këngëtares së njohur që vdiq në moshën 85-vjeçare. Pas një periudhe me probleme shëndetësore, përfshirë disa ndërhyrje në shpinë gjatë pranverës, dhe humbjes së bashkëshortit të saj në dhjetor të vitit të kaluar, Seely u nda nga jeta duke lënë pas një trashëgimi të pasur muzikore.

E lindur në Titusville, Pensilvani, Seely e ëndërroi që në fëmijëri të performonte në skenën e Grand Ole Opry dhe këtë ëndërr e realizoi në vitin 1967, duke u bërë anëtare e këtij institucioni legjendar të muzikës country. Gjatë karrierës së saj, ajo performoi më shumë se 5,300 herë në Opry.

Jeannie Seely ishte pionere për gratë në këtë skenë, duke qenë gruaja e parë që prezantoi një segment të plotë në Grand Ole Opry dhe duke ndikuar në ndryshimin e kodit të veshjes për artistet femra. Hit-i i saj “Don’t Touch Me” (1966) arriti vendin e dytë në Billboard Country dhe i solli çmimin Grammy. Ajo realizoi gjithashtu duetet e suksesshme me Jack Greene, përfshirë “Wish I Didn’t Have To Miss You” në vitin 1969.

Përtej karrierës, Seely kishte lidhje të veçantë me qytetin Chattanooga dhe ishte aktive në fushata humanitare, mbështetur fëmijët me aftësi të kufizuara. Në vitet e fundit, ajo prezantoi programin “Sundays with Seely” në kanalin satelitor “Willie’s Roadhouse” të Sirius XM, ku vazhdoi të ndante pasionin e saj për muzikën country tradicionale.