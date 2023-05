“Na mori malli me e pa, është shumë tip”, Luiz Ejli del me kërkesën e veçantë për Ramën

Banori i Big Brother Vip, Luiz Ejlli ka një kërkesë të veçantë për kryeministrin Edi Rama.

Këngëtari ka thënë teksa bisedonte me banorët se do të donte një video-call me kryeministrin, ndërsa e ka cilësuar një personazh “tip” dhe shumë “karizmatik”.

“Dua një videocall me Ramën, është shumë tip, është shumë karizmatik, na mori dhe malli me e pa, 4 muaj pa e parë, ishim mësuar ta shohim përditë”, ka thënë Luiz Ejlli.